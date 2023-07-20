За кількістю стандартів Україна обходить деяких членів НАТО — Міноборони

У Силах безпеки та оборони України запроваджено 287 стандартів НАТО, що перевищує показники деяких держав-членів Альянсу.﻿ Про це йдеться в заяві Міністерства оборони України, повідомляє Укрінформ.

В Силах безпеки та оборони України запроваджено майже чверть від загальної кількості стандартів НАТО. З них 174 – у рамках Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти Альянсу), 113 – ініціативні, ідеться у повідомленні.

"За цим показником Україна займає перше місце серед держав-партнерів НАТО та навіть перевищує показники деяких держав-членів" , - зазначили у Міноборони.

Раніше Україна домовилась﻿ зі штаб-квартирою НАТО про започаткування програми Procurement Review. В рамках програми Procurement Review, фахівці НАТО протягом 9-10 місяців здійснять аналіз ресурсного забезпечення та закупівель озброєння і військової техніки, допомоги, навчання людей, і запропонують, можливо, покращену модернізовану систему.