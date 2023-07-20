"Вагнерівці" продовжують прибувати до Білорусі, але не несуть загрози – ДПСУ

"Вагнерівці" продовжують прибувати до Білорусі, але не несуть загрози – ДПСУ
Фото: User 699 / wikimedia

"Вагнерівці" продовжують прибувати у Білорусь, проте наразі не несуть загрози для України.﻿﻿ Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Зараз ми продовжуємо фіксувати прибуття груп представників ПВК на територію Білорусі. Вони переміщуються до місця свого розташування під Осиповичами, де і розміщуються. Зазначу, що їхня кількість не несе зараз загрози Україні.
Ми розуміємо, що вони можуть бути долучені до навчання підрозділів армії Білорусі, в подальшому можуть бути долучені до навчання до підготовки російських підрозділів у Білорусі", – заявив він.

Він додав, що кількість "вагнерівців" у Білорусі уточнить згодом.

"Раніше ми казали, що кількість вагнерівців у Білорусі вимірюється в сотнях. Зараз ця кількість дещо більша. Але остаточно скажемо за деякий час", – відзначив речник ДПСУ.

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