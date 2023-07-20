Обстріли Одеського порту призведуть до продовольчої кризи у світі – ЄС
Цілеспрямовані обстріли Росією портової інфраструктури в Одесі, які тривають вже третю ніч поспіль, а також свідоме знищення Росією запасів зерна, призначеного на експорт, є варварськими вчинками, які призведуть до масштабної продовольчої кризи у світі, повідомляє Укрінформ.
Про це у Брюсселі перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.
"Сьогодні, зрозуміло, ми будемо обговорювати ситуацію в Україні. З нами буде міністр Кулеба (міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба приєднається в режимі телеконференції – ред.) в той момент, коли вже третю ніч Росія бомбардує та руйнує всю портову інфраструктуру в Одесі, і знищує зерно. Більше 60 тис. тонн зерна були спалені. Тож, вони (росіяни – ред.) не лише вийшли із зернової угоди щодо експорту зерна з України, але вони спалюють це зерно", – сказав Боррель.
Він зауважив, що ці масовані повітряні атаки проти портової інфраструктури в Одесі спричиняють не лише втрати серед мирного населення, а й великі руйнування складів із зерном, що там розташовані. Ці варварські дії Росії будуть сьогодні враховані під час Ради ЄС. Європейські урядовці очікують отримати більше інформації під час спілкування з українським міністром Кулебою.
"Що ми вже знаємо – це те, що такі дії створять велику, величезну продовольчу кризу у світі. Це зерно не лише блокується на складах, але знищується. Це означає, що буде нестача продовольства, нестача зерна у світі", – додав високий представник ЄС.
За його словами, європейські міністри разом з міністром Кулебою обговорять, яким чином продовжувати підтримувати Україну, в тому числі – у тривалій перспективі, що включає довгострокові зобов’язання та гарантії у сфері безпеки для України від ЄС.
"Це означає збільшення ресурсів Європейського фонду миру. Ми представили план з метою забезпечити фінансову допомогу для України на наступні роки, із важливим обсягом грошей – я сподіваюся, міністри підтримують його. Я не хочу наводити ці цифри зараз, оскільки спочатку хотів би мати політичну згоду серед міністрів. Але очевидно, що ми маємо більше долучитися до (допомоги для) України та мати стабільні інструменти. Тому що Україна потребуватиме підтримки не лише місяць від місяця, але у довгій перспективі, шляхом триваючої та структурованої допомоги", – наголосив Боррель.