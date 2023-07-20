Обстріли Одеського порту призведуть до продовольчої кризи у світі – ЄС

Цілеспрямовані обстріли Росією портової інфраструктури в Одесі, які тривають вже третю ніч поспіль, а також свідоме знищення Росією запасів зерна, призначеного на експорт, є варварськими вчинками, які призведуть до масштабної продовольчої кризи у світі, повідомляє Укрінформ.

Про це у Брюсселі перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Сьогодні, зрозуміло, ми будемо обговорювати ситуацію в Україні. З нами буде міністр Кулеба (міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба приєднається в режимі телеконференції – ред.) в той момент, коли вже третю ніч Росія бомбардує та руйнує всю портову інфраструктуру в Одесі, і знищує зерно. Більше 60 тис. тонн зерна були спалені. Тож, вони (росіяни – ред.) не лише вийшли із зернової угоди щодо експорту зерна з України, але вони спалюють це зерно" , – сказав Боррель.

Він зауважив, що ці масовані повітряні атаки проти портової інфраструктури в Одесі спричиняють не лише втрати серед мирного населення, а й великі руйнування складів із зерном, що там розташовані. Ці варварські дії Росії будуть сьогодні враховані під час Ради ЄС. Європейські урядовці очікують отримати більше інформації під час спілкування з українським міністром Кулебою.

"Що ми вже знаємо – це те, що такі дії створять велику, величезну продовольчу кризу у світі. Це зерно не лише блокується на складах, але знищується. Це означає, що буде нестача продовольства, нестача зерна у світі" , – додав високий представник ЄС.

За його словами, європейські міністри разом з міністром Кулебою обговорять, яким чином продовжувати підтримувати Україну, в тому числі – у тривалій перспективі, що включає довгострокові зобов’язання та гарантії у сфері безпеки для України від ЄС.