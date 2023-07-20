У Повітряних силах оцінили запаси ракет у РФ

Росія ще має у запасі сотні ракет різних типів. Окрім того, ворог продовжує виробництво ракет, поповнюючи свої запаси. Про це, з посиланням на спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, повідомляє РБК-Україна.

"Х-555, зрозуміло, вони вже не виробляють, а ось Х-101 противник виробляє, це одні з найновіших ракет, які є в Росії. Очевидно, що їх виготовлення триває. Можливо, це ускладнено певними санкціями, але за даними ГУР і Генштабу, що оприлюднилися, ракети повітряного базування Х-101 противник продовжує виробляти" , - сказав Ігнат.

Він додав, що всього Росія має близько 100 високоточних далекобійних ракет, їхнє виробництво триває. За словами спікера, окупанти виготовляють за місяць близько 100 одиниць.

"Таким чином, близько 100 на місяць високоточних та далекобійних противник випускає. Крім того, є такі ракети як Х-22, старі радянські, їх не виробляють. Було близько 250 і тому що близько 150 вони вже випустили територією нашої держави. Ще раз нагадаю, що жодну з цих ракет не вдавалося збити, тому що вони летять балістичною територією" , - підкреслив спікер.

Ігнат не уточнив інформацію про виробництво ракет "Онікс", якими РФ атакує Україну з території Криму. Але він зазначив, що це стара розробка, яка, ймовірно, модернізується та вдосконалюється.