Киргизстан буде протидіяти обходу санкцій щодо РФ
Голова уряду Киргизстану Акилбек Жапаров заявив, що його країна вживе заходів, аби санкційні товари не йшли в Росію, після повідомлень про те, що США можуть ввести санкції проти азійської країни за допомогу Москві, повідомляє Укрінформ.
"Заходи вживатимуться надалі, щоб санкційні товари не перетинали наш кордон і не надходили туди, де є санкції", — сказав Жапаров.
Відповідаючи на запитання про те, яких наслідків варто очікувати Киргизстану, він згадав, що в країні активно працюють над усуненням подібних ризиків через забезпечення прозорості торгівлі.
"Ситуація у світі так швидко змінюється, тим більше коли великі країни щось хочуть. Ми працюємо у правильному напрямку. Саме для цього я і прошу бізнес — виставляйте електронні рахунки, щоб раптом ненароком там чогось іншого не виявилося", - зазначив прем’єр.
Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена готує нові економічні обмежувальні заходи проти Киргизстану, щоб змусити країну припинити торгівлю з Росією підсанкційними товарами.