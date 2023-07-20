Киргизстан буде протидіяти обходу санкцій щодо РФ

Голова уряду Киргизстану Акилбек Жапаров заявив, що його країна вживе заходів, аби санкційні товари не йшли в Росію, після повідомлень про те, що США можуть ввести санкції проти азійської країни за допомогу Москві, повідомляє Укрінформ.

"Заходи вживатимуться надалі, щоб санкційні товари не перетинали наш кордон і не надходили туди, де є санкції" , — сказав Жапаров.

Відповідаючи на запитання про те, яких наслідків варто очікувати Киргизстану, він згадав, що в країні активно працюють над усуненням подібних ризиків через забезпечення прозорості торгівлі.

"Ситуація у світі так швидко змінюється, тим більше коли великі країни щось хочуть. Ми працюємо у правильному напрямку. Саме для цього я і прошу бізнес — виставляйте електронні рахунки, щоб раптом ненароком там чогось іншого не виявилося" , - зазначив прем’єр.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена готує﻿ нові економічні обмежувальні заходи проти Киргизстану, щоб змусити країну припинити торгівлю з Росією підсанкційними товарами.