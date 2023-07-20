Сирський пояснив стратегічне значення Бахмута

Для відвоювання Бахмута створено всі умови, але значно меншими втратами, ніж знадобилося загарбникам для захоплення міста. Про це в інтерв'ю українській службі ВВС повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, повідомляє Українська правда.

"Наразі створено всі умови для того, щоб нам повернути це місто, але з меншими в десятки разів втратами" , - заявив генерал-полковник.

За його словами, Бахмут має стратегічне значення, насамперед тому, що є центром зосередження основних напрямів та доріг. Зокрема, через місто йдуть дороги з Дебальцевого, Сіверська, Горлівки, Костянтинівки та Слов'янська.

"Використовуючи розвинену мережу доріг російські війська можуть наступати щонайменше у трьох таких операційних напрямках" , - підкреслив Сирський.

Також навколо Бахмута зосереджені різноманітні панівні висоти, які дозволяють контролювати більшу частину місцевості навколо на підступах до міста, що підвищує його роль як плацдарму для подальших наступальних дій.

"Буквально за три кілометри за Бахмутом починаються наступне місто Часів Яр. І тут нам дуже важливо зупинити ворога в Бахмуті, який там знаходиться в низині" , - пояснив Сирський.

Також командувач вважає помилкою, коли ПВК "Вагнер" повністю "заліз" у Бахмут, оскільки зазнавши величезних втрат, угруповання фактично втратило свою боєздатність.