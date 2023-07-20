Група українських пілотів вже готується до навчань на F-16 в Данії

Група українських пілотів вже готується до початку навчань на винищувачах F-16, які розпочнуться наприкінці літа в Данії.﻿ Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Пілоти безпосереднього знаходяться зараз біля літаків. Певна група з них готується до того, щоб від’їжджати на навчання. Почнеться воно, мабуть, таки наприкінці літа, зі Скандинавських країн, з Данії, а далі усі країни, які входять до складу авіаційної коаліції, будуть долучатися до навчального процесу різних груп пілотів – і досвідчених, і молодих пілотів, які ще не мають льотних навичок" , – повідомив Ігнат.

За словами речника командування Повітряних сил, після тренувань пілотів на F-16 розпочнеться навчання українських інженерів, які повинні будуть опанувати не лише обслуговування літака, а й те, як саме експлуатувати озброєння сучасних винищувачів.