Tesla планує інвестувати $1 млрд на розробку суперкомп'ютера

Ілон Маск заявив, що Tesla планує інвестувати понад $1 млрд на суперкомп'ютер Project Dojo до кінця 2024 року. Про це пише Bloomberg, повідомляє Ліга.net.

Генеральний директор повідомив інвесторам, що власний суперкомп'ютер розробляється для оброблення величезних обсягів даних, включно з відео з автомобілів Tesla, необхідних для створення програмного забезпечення для автономного водіння.

Розкриття інформації про ці великі витрати, схоже, налякало інвесторів, що призвело до падіння ціни акцій Tesla на понад 4% після біржі. Захарі Кіркхорн, фінансовий директор Tesla, поспішив пояснити, що інвестиції розподілені між R&D і капітальними витратами – і відповідають раніше заявленому трирічному прогнозу витрат.

Маск сказав, що Tesla має у своєму розпорядженні "приголомшливу кількість" відеоматеріалів завдяки використанню клієнтами системи допомоги водієві на основі камер під назвою Autopilot і пов'язаної з нею функції під назвою Full Self-Driving Beta, яка накопичила понад 300 млн миль даних. У своєму останньому звіті про прибутки компанія повідомила, що розпочала виробництво навчального комп'ютера Dojo.