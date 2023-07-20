Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаки Росії по Одесі та Миколаєву у ніч на 20 липня, повідомляє Новое время.

"Одеса. Миколаїв. Російські терористи продовжують свої намагання зруйнувати життя нашої країни. На жаль, є поранені, є загиблі… Мої співчуття рідним та близьким!" , — йдеться у повідомленні глави держави.

За словами президента, "немає у держави-зла ракет, які були б сильніші, ніж наша воля зберегти життя, підтримати один одного і перемогти".

"Дякую всім нашим воїнам, рятувальникам, лікарям, місцевій владі, волонтерам… усім, хто залучений до ліквідації наслідків російського терору! Дякую працівникам портів, які роблять усе, щоб зберегти нашу інфраструктуру! Будівельникам та ремонтним бригадам, які допомагають людям відновити нормальні умови життя!" , — зазначив він.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 20 липня, російські окупанти здійснили﻿ чергову масовану ракетну атаку по півдню України, під ударом знову опинилися Одеса та Миколаїв. Під час атаки було застосовано ракети Х-22, Онікс, "Калібр", "Іскандер" та "Шахеди".