На які цілі беруть гроші українські підприємці

Минулого тижня близько 600 підприємців отримали «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 2,2 млрд. грн. Загалом із початку дії програми банки видали бізнесу 66,9 тис. кредитів на суму 215,7 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки України.

У міністерстві оцінили, які саме беруть кредити підприємці, а саме:

антикризові кредити – 61,1 млрд грн

антивоєнні цілі – 54,2 млрд грн;

аграрний сектор – 32,5 млрд грн;

рефінансування попередньо отриманих кредитів – 28,5 млрд грн;

інвестиційні цілі – 15,2 млрд грн;

поповнення оборотного капіталу – 18,9 млрд грн;

торгові компанії – 3,1 млрд грн.

Повідомлялося, що у червні в Україні було зареєстровано найбільшу кількість нових фізичних осіб – підприємців за останні три роки. Більшість бізнесменів вирішили займатися роздрібною торгівлею чи ІТ.