Аргентина відмовилася приймати російське судно зі скрапленим газом через санкції

Державна енергетична компанія Аргентини Enarsa через санкції відмовилася приймати вантаж російського зрідженого природного газу (ЗПГ), змусивши танкер повернутися в море, повідомляє Укрінформ.

"Enarsa заблокувала доставку, оскільки вона порушує контракт, оскільки це компанія потрапила під санкції" , — сказав міністр економіки країни Серхіо Масса в інтерв’ю, не називаючи жодної компанії.

Проте Аргентина, в якої є надлишок природного газу через зазвичай теплу зиму, не вводила санкцій проти Росії.

Торговий дім Gunvor Group Ltd, який здійснив поставку, заявив, що поставка ЗПГ була законною та прозорою.

"Транзакція відповідає всім застосовним економічним санкціям, зокрема санкціям Сполучених Штатів і Європейського Союзу. Аргентина не вводила жодних санкцій проти Росії" , — йдеться в заяві Gunvor.

Зазначається, що вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року змусило Європу зменшити свою залежність від російських поставок і шукати заміну газу через ЗПГ.

Хоча жодних санкцій щодо російського ЗПГ не було введено, деякі європейські країни, такі як Велика Британія та країни Балтії, заборонили його, а інші закликали не продовжувати контракти на постачання. Деякі азійські покупці також диверсифікують свою продукцію.