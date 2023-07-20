Британська розвідка: Сі Цзіньпін "абсолютно причетний" до агресії РФ в Україні

Голова британської розвідки (МІ6) Річард Мур заявив, що КНР та її лідер Сі Цзіньпін "абсолютно причетні" до російського військового вторгнення в Україну, повідомляє Ліга.net.

На переконання Мура, ця причетність проявляється у дипломатичній підтримці Росії, перекладанні вини за початок війни на НАТО і дипломатичному стримуванні дій ООН.

"Коли він (російський диктатор Володимир Путін, – Ред.) вторгся в Україну, китайці дуже чітко підтримали росіян. Вони повністю підтримали росіян дипломатично, вони утрималися під час ключових голосувань в ООН, вони абсолютно цинічно повторювали всі російські прийоми, звинувачуючи НАТО і таке інше" , – сказав він.

При цьому Мур відзначив, що така підтримка мала свою ціну для Путіна, адже "росіяни почуваються дуже некомфортно через те, що баланс сил з Китаєм змінився не в їх користь."

Глава розвідки Британії також попередив про загрози, пов'язані з китайськими "пастками даних" і технологічними досягненнями, і сказав, що МІ6 зараз виділяє більше ресурсів на боротьбу з Китаєм, ніж на будь-яку іншу проблему.

Він підкреслив перехід Китаю від "обережної зовнішньої політики до агресивної під керівництвом Сі", який підтримує авторитарні режими, такі як Іран і М'янма.