Нацгвардія знищила скупчення ворожих сил в районі Сватового

Минулого тижня, на околицях одного із населених пунктів в районі Сватового, Нацгвардійці знищили скупчення ворожих сил та змусили ворога відступити у глибину оборони, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Про це розповів представник Головного управління Нацгвардії полковник Микола Уршалович.

Як розповів Уршалович, сьогодні на Куп'янському та Лиманському напрямках агресор намагається перевірити стійкість оборони наших воїнів. Також намагався прорвати рубежі й вклинитися в бойові порядки, однак його спроби не мали успіху та були відбиті.

"За минулий тиждень по підрозділах Національної гвардії на зазначених напрямках російські окупанти 9 разів застосовували авіацію і близько 700 разів танки, РСЗВ та ствольну артилерію. Попри потужний вогневий вплив противника воїни-гвардійці професійно виконують бойові завдання" , - відзначив Уршалович.

Під час повітряної розвідки в лісовому масиві на околиці одного із населених пунктів в районі Сватового Нацгвардійці виявили скупчення сил і засобів противника, зокрема:

батарею 152-мм самохідних артилерійських систем 2С19;

2 польових пункти управління ворога.