ЄС планує переосмислити відносини із Туреччиною — FT

ЄС повинен шукати "конструктивну взаємодію" з Туреччиною у відповідь на переобрання президента Реджепа Таїпа Ердогана та геополітичні наслідки війни Росії проти України, запропонували в дипломатичному відомстві блоку. Про це повідомляє FT, повідомляє Дзеркало тижня.

Минулого тижня Ердоган закликав Брюссель відновити взаємодію з Туреччиною після багатьох років замороженого прогресу в її офіційній заявці на вступ до ЄС, пов'язавши цю вимогу зі своїм рішенням відмовитися від блокування вступу Швеції, члена ЄС, до НАТО.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну змусило ЄС переосмислити ставлення до своїх сусідів. Україна і Молдова були визначені офіційними країнами-кандидатами, а переговори про вступ з шістьма західнобалканськими державами, які тривалий час перебували в глухому куті, отримали новий імпульс.

Нові вимоги Ердогана, за словами чиновників ЄС, зводяться до його бажання отримати більший доступ до митного союзу ЄС, лібералізацію візового режиму для громадян Туреччини і розширення допомоги Анкарі, пов'язаної з управлінням міграцією. Ці вимоги глави МЗС країн ЄС обговорюватимуть у четвер, 20 липня, отримавши інформацію про пропозицію дипломатичного відомства.

Висновки міністрів ляжуть в основу доповіді Європейської комісії про відносини між ЄС і Туреччиною, яку лідери ЄС обговорять пізніше цього року.

"Ми не проковтнемо вимогу про вступ цілком. Але багато хто з нас, безумовно, готовий подивитися, де ми можемо зробити більше разом” , - сказав високопоставлений чиновник ЄС.

Цього року закінчується термін дії пакету фінансування у розмірі три млрд євро, пов'язаного з тим, що Туреччина приймає сирійських біженців і перешкоджає їхньому руху до Європи, але два чиновники ЄС заявили, що його продовження вже враховане в розрахунках майбутніх бюджетних потреб Брюсселя.

За словами джерел, які беруть участь у переговорах, прогрес як щодо лібералізації візового режиму, так і щодо участі Туреччини в митному союзі блоку можливий. Але це вимагатиме від Анкари зрушень у таких питаннях, як обмін даними та антитерористичне законодавство, а також торговельні заходи, які Брюссель вважає протекціоністськими.

Члени ЄС Кіпр і Греція виступають проти тісніших зв'язків блоку з Туреччиною, які не передбачають прогресу з боку Анкари в реалізації ініціативи ООН щодо нормалізації відносин на розділеному середземноморському острові. Деякі східні країни ЄС також роздратовані нездатністю Ердогана прийняти західні санкції проти Росії і розширенням торговельних відносин Туреччини з Москвою.

Інші також занепокоєні тіснішими зв'язками з країною, де, за словами ЄС, верховенство права і захист прав людини є "ключовими проблемами".

Однак у документі дипломатичного відомства блоку, з яким ознайомилася Financial Times, міститься заклик до міністрів закордонних справ розглянути те, де "ЄС міг би сконцентрувати зусилля для консолідації або збільшення своїх важелів впливу у відносинах із Туреччиною", враховуючи нову "геополітичну роль" Анкари після російського вторгнення.

"На тлі мінливого геополітичного контексту важливо обговорити шляхи розвитку відносин між ЄС і Туреччиною в короткостроковій і середньостроковій перспективі" , - йдеться в заяві.

Другий представник ЄС вказав на "певні зміни в підходах нового уряду Туреччини”.

“І ми хочемо побачити, куди ми зможемо з цим піти" , - додав він.

Поворот Ердогана щодо Швеції став одним із низки кроків за останні тижні, які зменшили напруженість у відносинах між Анкарою і Заходом, оскільки Туреччина намагається повернути іноземних інвесторів і зупинити економічну кризу.

"[Туреччина] принаймні хоче відкритого рішення щодо складних питань, в яких у нас є розбіжності" , - додав чиновник.

Як наслідок, міністри закордонних справ блоку повинні обговорити подальші можливості для ЄС розвивати наявні напрямки, такі як економічне співробітництво, управління міграцією та боротьба зі зміною клімату, а також розглянути кроки конструктивної взаємодії, які б дозволили ЄС бути більш ефективним у вивченні можливостей для співпраці".