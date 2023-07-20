У Кабміні розкритикували Польщу за погрози закрити кордон для зерна

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина після зриву Чорноморської зернової ініціативи розкритикувала погрози польської влади закрити кордон для українського зерна, повідомляє Європейська правда.

Віцепрем’єрка нагадала, що зараз Чорне море заблоковане для українського експорту, а Україна та світ знову опинилися на порозі глобальної продовольчої кризи.

"А польські урядовці кажуть, що європейські кордони також будуть закриті для українського зерна. Демократія – це коли уряд діє як виконавча влада, а не як передвиборчий штаб" , – підкреслила вона.

Стефанішина закликала європейських партнерів працювати разом задля забезпечення світової продовольчої безпеки та "економічного виживання" України, що означає безперешкодний український експорт до ЄС.

"Також має бути передбачений механізм компенсації для українських фермерів, які продовжують працювати в полях, незважаючи на ризик для життя" , – додала вона.

Раніше польський прем'єр Матеуш Моравецький пригрозив﻿ не відкривати кордон із Україною для зернових продуктів після 15 вересня, якщо тоді спливе термін мораторію Єврокомісії на імпорт українського зерна.