Польща готується до можливих провокацій РФ: перекинула військових на схід

Польща очікує на певні провокації з боку Росії, тому передислокувала військових із західної частини країни на схід.﻿ Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

"Ми очікуємо російських провокацій, тому польські служби працюють постійно. Ми повинні усвідомлювати, що, наприклад, перекидання кількох тисяч "вагнерівців" до Білорусі також становить загрозу для нашої країни" , - сказав він.

Блащак зазначив, що саме у зв'язку з такою небезпекою було ухвалене рішення про передислокацію польських військових із західної частини країни на схід. Вони розташовані в гарнізонах у Білій Підляській та Кольно.

Міністр оборони зазначив, що завдання військових у цих місцях - стримувати агресора.