РФ під час нічної атаки пошкодила генконсульство Китаю в Одесі
Внаслідок російської нічної атаки на Одесу в ніч на 20 липня постраждала будівля генерального консульства Китаю.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Агресор навмисне б'є по портовій інфраструктурі - постраждали адміністративні та житлові будинки навколо, а також консульство Китайської Народної Республіки. Це говорить про те, що ворог не звертає ні на що уваги", – повідомив він.
Росіяни атакують Одесу та Миколаїв третю ніч поспіль. Напередодні вони прицільно вдарили по інфраструктурі портів Чорноморськ і Одеса, пошкодивши зернові термінали. Зокрема Росія знищила 60 тисяч тонн агропродукції, призначеної для Китаю.