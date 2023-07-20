РФ під час нічної атаки пошкодила генконсульство Китаю в Одесі

РФ під час нічної атаки пошкодила генконсульство Китаю в Одесі
Фото: Фото: t.me/odeskaODA

Внаслідок російської нічної атаки на Одесу в ніч на 20 липня постраждала будівля генерального консульства Китаю.

Про це повідомив﻿ голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Агресор навмисне б'є по портовій інфраструктурі - постраждали адміністративні та житлові будинки навколо, а також консульство Китайської Народної Республіки. Це говорить про те, що ворог не звертає ні на що уваги", – повідомив він.
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Фото: t.me/odeskaODA

Росіяни атакують Одесу та Миколаїв третю ніч поспіль. Напередодні вони прицільно вдарили﻿ по інфраструктурі портів Чорноморськ і Одеса, пошкодивши зернові термінали. Зокрема Росія знищила﻿ 60 тисяч тонн агропродукції, призначеної для Китаю.

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