Чи загрожує Україні новий блекаут через удари РФ - експерт

Ситуація з електроенергією цієї осені та зими можу бути складнішою, ніж торік. Проте ймовірність нового блекауту в Україні мінімальна. Про це розповів директор центру "Психея" Генадій Рябцев, повідомляє РБК-Україна.

На думку експерта, у разі нових масових атак російських окупантів на енергетичну систему ситуація буде складною, але масштабного блекауту не очікується.

"Ймовірність повного блекауту в Україні буде надзвичайно низькою. Навіть потужні атаки РФ на критичну енергетичну інфраструктуру не здатні призвести до повного і тривалого вимкнення її для більшості споживачів” , - зазначив Рябцев.

Він пояснив, що зараз енергосистема України не така надійна, як торік, енергетичний баланс хиткий, а резервних потужностей порівняно з минулим роком, не так багато.

При цьому зазначається, що звичайні українці і промисловість вже фактично підготувалися до опалювального сезону, придбавши прилади для альтернативної генерації. Мова йде про зарядні станції, генератори тощо.

Варто зазначити, що після зимового періоду та масових атак Росії ситуація зі світлом в Україні стабілізувалася. Енергетики не вводять відключень світла, а перебої бувають у прифронтових регіонах, які страждають від обстрілів.

Проте енергетики зазначають, що навантаження на енергосистему зростає під час спеки. Але поки відключення світла вводить не планують, хоч українців закликають заощаджувати, особливо у вечірній період.