Бахмутський напрямок: ЗСУ тримають ініціативу і тиснуть ворога по флангах

На Бахмутському напрямку за добу Сили оборони знищили 80 та поранили 126 окупантів, знищено також 6 складів боєприпасів та ворожий БПЛА "Орлан 10".﻿ Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"У нашій операційній зоні головними напрямками бойових дій є Бахмутський напрямок, де Сили оборони тримають ініціативу, штурмують, тиснуть ворога по флангах, завдають вогневих ударів, ворог відчайдушно здійснює спротив.

За цю добу 480 разів ворог завдав ударів мінометами, ствольною та реактивною артилерією, здійснив 1 авіаналіт. Загалом на цьому напрямку відбулося 15 боєзіткнень, в ході яких нам вдалося знищити 80 окупантів, 126 поранити, знищити 2 ворожих БМП, 6 польових складів з боєприпасами, 5 автомобілів і БПЛА "Орлан 10" , ﻿- повідомив Череватий.

За його словами, Лимано-Купянський напрямок залишається лідером по ворожих артилерійських ударах, зокрема, 568 разів різними типами і калібрами ворог бив по позиціях Сил оборони, здійснив 17 авіанальотів, 4 штурмів в районі Масютівки та Лиману-1. Внаслідок бойових зіткнень 20 окупантів ліквідовано, 55 зазнали поранення. Також знищено ворожу систему "Град", 2 міномети, 2 баражуючі боєприпаси "Ланцет", БпЛА "Орлан 10" та польовий склад з боєприпасами.