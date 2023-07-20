Путін знову використовує енергоносії як зброю - FT

Західним політикам було б легко зробити висновок, що спроба глави Кремля Владіміра Путіна перетворити постачання енергоносіїв на зброю закінчилася провалом. Минулої зими Європа уникнула масштабних відключень електроенергії, попри те, що Росія скоротила поставки газу, які колись задовольняли 40 відсотків попиту. Ціни впали більш ніж на 90 відсотків від свого піку в серпні минулого року, і європейські сховища вже переповнені напередодні майбутньої зими. Але все більше експертів попереджають, що західні країни не повинні впадати у безтурботність, оскільки вони все ще залишаються вразливими до підступності Росії на енергетичних ринках, пише FT, повідомляє Дзеркало тижня.

Занепокоєння викликає те, що якщо Путін запідозрить, що програє війну проти України - а разом з цим і втрачає свою владу, то Захід має бути готовим до подальшої дестабілізації, в тому числі до спроб РФ вперше використати постачання нафти як зброю.

З огляду на вибори до Європейського парламенту наступного року, а потім президентські вибори в США у 2024 році, які можуть повернути колишнього президента Дональда Трампа в Білий дім, будь-які дії Путіна, спрямовані на те, щоб схилити шальки терезів на користь менш прихильних до України кандидатів, швидше за все, будуть розглядатися, навіть якщо вони дорого коштуватимуть Москві.

"Влада Путіна пов'язана з пошуком якогось прийнятного результату війни проти України. Можна було б очікувати, що планувальники в Москві думають про те, як створити розколи і тріщини на Заході” , - сказав аналітик Energy Aspects Річард Бронз.

Роль цін на нафту в умовах жорстких виборів у США, ймовірно, добре розуміють у Москві. Це підвищує ймовірність того, що Путін спробує маніпулювати поставками нафти, щоб підвищити ціни на бензин наступного року. Трамп вже заявляв, що в разі перемоги змусить Україну вести переговори про припинення війни. Відновлення зростання цін на газ, що провокує інфляцію, також відбудеться у складний економічний час для європейських лідерів, які зіштовхнулися з власними загрозами з боку популістських конкурентів.

Хоча США і Європа заборонили імпорт російської нафти, Москва залишається одним із найбільших світових експортерів сирої та переробленої нафти. Експорт газу до Європи через трубопроводи, можливо, і сповільнився до цівки порівняно з довоєнним рівнем, але він все ще задовольняє близько 15 відсотків попиту на газ на континенті, завдяки зростанню морських поставок скрапленого природного газу.

Аналітик Тьєррі Брос сказав, що, хоча ситуація з постачанням газу до Європи виглядає відносно стабільною, він очікує, що Москва знову застосує всі свої "трюки" з наближенням 2024 року після спроб Путіна підвищити ціни минулого року.

"План Путіна провалився через теплу зиму, але це дуже погана політика - розраховувати на те, що тепла зима повториться. Якщо Росія скоротить поставки СПГ, це може знову створити значну напругу в системі” , - сказав Брос.

Він додав, що 15 відсотків європейського попиту, які Росія досі задовольняє, насправді важче компенсувати, ніж перші 25 відсотків, оскільки ринок і без того був дуже напруженим.

Цього тижня Міжнародне енергетичне агентство попередило, що зберігається ризик того, що Росія перекриє решту трубопровідних потоків до Європи, які проходять через Україну і Туреччину. Якщо поставки СПГ також знизяться, а погода буде несприятливою, МЕА вважає, що існує ризик "волатильності цін і перебоїв з постачанням у разі пізнього похолодання".

Багато аналітиків все ще вважають, що перетворення нафти на зброю є складнішим завданням, ніж у випадку з газом, оскільки доходи від продажу нафти важливіші для бюджету Москви. Перебої з поставками також можуть відштовхнути потужних союзників, таких як Китай та Індія, які стали основними покупцями російської нафти.

Але енергетичний сектор колись теж вважав, що використання газу в ролі зброї було немислимим, і розрахунки Москви можуть змінюватися. Вона вже скоротила деякі додаткові обсяги експорту з союзниками по ОПЕК+, включаючи Саудівську Аравію. Очікується, що у другій половині цього року нафтові ринки стануть жорсткішими, що збільшить важелі впливу Росії.

Для Путіна переваги підвищення цін на бензин і дизельне паливо напередодні виборів у США можуть затьмарити побоювання завдати шкоди російському нафтовому сектору або дипломатичним відносинам.

"Путін перебуває у слабкій позиції, тому він, швидше за все, розглядає можливість зробити хід” , - сказав Брос.

Росія також може спровокувати проблеми з постачанням нафти до інших країн, оскільки раніше погрожувала експорту з Казахстану, який проходить через російські порти.

Західні держави не беззахисні. Члени МЕА мають аварійні запаси нафти, і минулого року адміністрація президента США Джо Байдена випустила близько 200 млн барелів зі свого стратегічного нафтового резерву, щоб допомогти утримати ціни під контролем.

Але подальші вивільнення стають все більш політично складними, оскільки критики звинувачують Байдена в підриві енергетичної безпеки США через виснаження стратегічних запасів до найнижчого рівня з 1980-х років. Оскільки залишилося лише 350 млн барелів, подальші випуски повинні бути ретельно виваженими. Путін може навіть подумати, що енергетичні ринки нарешті гратимуть на його користь.