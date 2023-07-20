Історії в Telegram зможуть публікувати лише Premium користувачі

Публікація історій в Telegram буде доступна лише для передплатників Telegram Premium. Про це стало відомо на платформі перекладів месенджера, повідомляє Ліга.net.

Так буде щонайменше на початковому етапі. Ця інновація введе обмеження на кількість історій, які можна буде опублікувати за добу. Передплатники Premium зможуть користуватися додатковими перевагами, наприклад, встановлювати таймери на видалення історій. Подібно до іншого популярного сервісу BeReal, Telegram дозволить публікувати історії з обох камер смартфона. Також буде надана можливість відзначати користувачів, що згодом отримають відповідні повідомлення.

Особливу увагу розробники приділять приватності користувачів. За нововведеннями, якщо хтось додасть користувача до списку близьких друзів, то він про це дізнається. Також існуватиме можливість відповідати на історії анонімно, що забезпечить більш комфортне спілкування для деяких користувачів.