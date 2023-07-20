TikTok став головним джерелом новин для підлітків у Британії

Популярний додаток TikTok користується найбільшою популярністю серед підлітків у Британії для отримання інформації про поточні події. Про це повідомляє Ofcom – британське агентство, яке регулює роботу теле- та радіокомпаній, а також поштової служби, повідомляє Європейська правда.

Медіарегулятор виявив, що додаток для обміну відео використовують як джерело новин у Великій Британії 28% підлітків у віці від 12 до 15 років. Серед дорослого населення країни як джерело новин зараз його використовують 10% опитаних, порівняно з 1% у 2020 році.

Згідно зі звітом "Споживання новин у Великій Британії за 2022/23 роки", підготовленим регулятором, YouTube та Instagram посідають друге місце, причому обидві платформи як джерело новин використовують 25% людей у цій віковій групі.

За даними дослідження, близько 68% дорослого населення Британії зараз використовують онлайн-джерела для отримання новин, порівняно з 26%, які користуються друкованими виданнями.

Однак, якщо вірити звіту, телебачення залишається найпопулярнішою платформою у Британії: 70% дорослого населення дивляться його, щоб дізнатися про поточні події.

Водночас в усіх вікових групах Facebook залишається найпопулярнішою соцмережею для доступу до новин. Однак, за даними Ofcom, вона демонструє ознаки занепаду після того, як минулого року Facebook охопив лише 30% дорослого населення Британії – порівняно з 35% у 2019 році.

Попри зростання популярності TikTok, 45% підлітків Британії у віці від 12 до 15 років заявили, що не цікавляться новинами, а майже половина з них сказали, що вважають його "занадто нудним". Ще 16% сказали, що вважають додаток таким, що "надто засмучує"