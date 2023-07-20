Єврокомісія не отримувала запити на продовження заборони на імпорт зерна

Єврокомісія інтенсивно працює з Болгарією, Угорщиною, Румунією, Словаччиною та Польщею, а також з Україною і Молдовою, щоб збільшити пропускну спроможність так званих "ліній солідарності", через які Україна експортує свій урожай за кордон. Про це на щоденному брифінгу заявив представник Єврокомісії Балаш Уйварі, повідомляє Радіо Свобода.

Коментуючи наміри Польщі подовжити заборону на імпорт української агропродукції, представник Єврокомісії зазначив, що офіційних запитів щодо цього виконавча влада ЄС не отримувала.

"Єврокомісія на цьому етапі не отримала жодного запиту на продовження виняткових і превентивних заходів від п’яти прифронтових держав-членів (Болгарії, Угорщини, Румунії, Словаччини й Польщі – ред.). Наразі наші зусилля зосереджені на підтримці виведення української сільськогосподарської продукції на світовий ринок" , – заявив Уйварі.

На уточнювальне запитання, як діятиме Єврокомісія в разі отримання такого запиту, її представник зауважив, що "гіпотетичні сценарії" не є предметом для коментарів, додавши також, що "якщо в майбутньому відбудуться зміни, ми розглянемо їх, коли вони матеріалізуються".

Коментуючи можливий перегляд санкцій на вимогу Росії, яка висунула умови для повернення до Чорноморської зернової ініціативи, в Єврокомісії нагадали, що обмеження не застосовували до сільськогосподарської продукції й "деяких добрив".

"Думаю, з санкціями все ясно, вони схвалені. До цього часу у нас було 11 пакетів, і всі питання щодо можливих переглядів є спекулятивними (…). Санкції погоджені, й ми залишаємося при своїх рішеннях" , – наголосила представниця Єврокомісії з економічних питань Аріанна Подеста.

Польща наполягає на тому, щоб заборона на імпорт агропродукції з України залишалася чинною. Напередодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив﻿, що Польща не відкриє свій ринок для українських зернових продуктів після 15 вересня. Саме до середини вересня діє заборона на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до пʼяти країн – Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини.

За словами Моравецького, польський ринок буде закритий для українського збіжжя навіть, якщо Єврокомісія не продовжить мораторій на імпорт українського зерна до кількох європейських країн. За його словами, це рішення "не проти українців, а для польських фермерів". Водночас Моравецький зазначив, що транзит українського зерна територією Польщі може бути продовжений.

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