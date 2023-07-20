Названі найуспішніші автомобільні концерни Європи

За даними АСЕА, у першому півріччі 2023 року найкращій результат на ринку ЄС продемонструвала Volkswagen Group, з посиланням на Укравтопром, повідомляє 24 Канал.

З січня по червень в Євросоюзі було реалізовано понад 1,4 млн. нових легковиків брендів, які належать VW Group, що на 24,3% більше, ніж торік. Найуспішнішим брендом групи залишається Volkswagen, у заліку якого 597791 проданих за півроку на ринках ЄС авто.

Stellantis стала другою на європейському ринку закінчивши півріччя показником - 1,021 млн проданих авто (+6,5%). Лідерську позицію в корпорації утримає французький бренд Peugeot – 323086 продаж в ЄС.

На третьому місці Renault Group – 605,9 тис. авто (+24,1%). В цій родині більшу частину продажів забезпечив бренд Renault – 329479 од.

Також до п’ятірки найулюбленіших автовиробників європейських споживачів увійшли Hyundai Group – 456801 авто (+3,3%) і Toyota Group - 369872 авто (+11,8%).