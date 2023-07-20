У Міноборони РФ заявили, що все ще мстять за Кримський міст

Російське міноборони заявило, що удари по Одесі та Миколаєву 20 липня, внаслідок яких загинули мирні люди, були помстою за пошкодження Кримського мосту, повідомляє Українська правда.

"Вночі Збройні Сили Російської Федерації продовжили нанесення ударів відплати високоточною зброєю морського і повітряного базування по цехах виробництва і місцях зберігання безекіпажних катерів у районах Одеси та Іллічівська (назва Чорноморська до декомунізації, - ред.) Одеської області" , – йдеться у заяві.﻿

Окупанти також продовжили брехати, що в районі Миколаєва нібито знищили об'єкти паливної інфраструктури та склади боєприпасів ЗСУ. Росіяни, які вбили щонайменше 3 і поранили щонайменше 32 мирних мешканців за добу, цинічно заявили, що "мети удару досягнули, усі визначені об'єкти уражені".

Вночі 20 липня окупанти атакували﻿ південні регіони України, зокрема, Одесу та Миколаїв, випустивши 19 крилатих ракет і 19 дронів-камікадзе. У результаті нічної атаки росіян в Одесі загинув хлопець 2002 року народження, в Миколаєві також повідомляють про одного загиблого чоловіка.