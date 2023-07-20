Британія ввела санкції проти росіян, пов’язаних з ПВК "Вагнер"

Міністерство фінансів Великої Британії запровадило санкції проти 13 фізичних і юридичних осіб, які пов’язані з діяльністю російської ПВК "Вагнер" в Малі, Судані та Центрально-Африканській Республіці (ЦАР), повідомляє Укрінформ.

Згідно з документом Мінфіну, під санкції потрапив Іван Маслов, якого вважають одним із керівників ПВК "Вагнер" у Малі.

Крім цього, британське відомство запровадило санкції у Судані щодо Андрія Манделя, Михайла Потепкіна, компанії AL-SOLAG MINING COMPANY LTD, Meroe Gold та М-Інвест, які пов’язані з ПВК "Вагнер".

Мінфін Британії також запровадив санкції у ЦАР проти Олександра Іванова, Олександра Малолетка, Віталія Перфілева, Константина Пікалова та Дмитра Ситого. Також до списку увійшли компанії LOBAYE INVEST SARLU та SEWA SECURITY SERVICES. Всі ці фізичні та юридичні особи пов’язані з діяльністю ПВК "Вагнер" в країні.