США виділили Україні 190 Bradley, з них знищено близько 10 – WP

США виділили Україні 190 машин Bradley, їх остаточно знищено близько 10; українські військові зазнають нестачу запчастин для їх ремонту. Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела, повідомляє Українська правда.

"Сполучені Штати виділили 190 "Бредлі", більше половини з яких було доставлено до оперативних підрозділів в Україні, повідомив чиновник, який говорив на умовах анонімності через делікатність питання.

... Близько десятка "Бредлі" було знищено, повідомив високопосадовець американського оборонного відомства" , - повідомляє видання.

Дані аналітичного сайту Oryx, який враховує втрату тільки тієї техніки, про пошкодження якої є відео- або фотодокази, свідчать, що ще кілька десятків машин зазнали руйнувань різного ступеня. Багато хто з них був відремонтований і вже повернуто на поле бою. Деякі з них мають бути відправлені до Польщі для більш серйозного ремонту.

Зокрема, журналісти WP зафіксували у лісистій місцевості шість машин, які ремонтують, більшість із них було пошкоджено внаслідок вибуху мін.

Ремонт деяких машин може тривати лише кілька годин. Водночас, за словами військових, з якими поговорило видання, вони мають брак запчастин для ремонту.

"Деякі машини є "донорами", тобто українці знімають з них придатні для використання деталі, щоб встановити їх на інші, менш пошкоджені "Бредлі", а потім заповнюють "донорську" машину зламаними деталями, перш ніж відправити її на більш масштабний ремонт на заводі в Польщі.

Одна з перших перешкод для ремонту та повернення на фронт "Бредлі" - недостатня кількість запасних частин, кажуть військові" , - пишуть журналісти.

Високопоставлений співрозмовник видання повідомив, що у багатьох випадках українці використовували машини саме так, як і навчали їх під час тренувань у Німеччині: комбіновані атаки, коли піхота, бронетехніка та авіація діють спільно.

Водночас те саме джерело видання заявляє, що були "анекдотичні повідомлення про протилежне". На його думку, в деяких випадках українці просто не використовують їх (машини - ред.) на повну потужність з усіма іншими засобами, які у них є.