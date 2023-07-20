Гороховський: У роботі банківського додатку monobank стався збій

У роботі українського необанку monobank стався збій, повідомляє Новое время.

Про це в Telegram написав співзасновник проєкту Олег Гороховський.

"Зламалися. Лагодимо. Перепрошую" , — написав банкір.

Користувачі скаржаться, що більшість функцій додатка не працюють. Зокрема, не можна переказувати кошти, поповнювати мобільний і користуватися іншими популярними функціями.

Доповнено. Як розповів Гороховський у коментарі NV Бізнес, причина збою — не хакерська атака. Проблема виникла з бек-офісною частиною застосунку, яка відповідає за доступ до бази клієнтів.

Гороховський додав, що відсотки за кредитами сьогодні не стягуватимуть.

5 липня РНБО занесла до санкційного списку компанію EXANTE, яка була брокером у застосунку для інвестицій mono invest.

Крім клієнтів monobank, з проблемою блокування коштів в EXANTE зіткнулися клієнти й інших українських фінансових посередників.