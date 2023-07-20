Гороховський: У роботі банківського додатку monobank стався збій
У роботі українського необанку monobank стався збій, повідомляє Новое время.
Про це в Telegram написав співзасновник проєкту Олег Гороховський.
"Зламалися. Лагодимо. Перепрошую", — написав банкір.
Користувачі скаржаться, що більшість функцій додатка не працюють. Зокрема, не можна переказувати кошти, поповнювати мобільний і користуватися іншими популярними функціями.
Доповнено. Як розповів Гороховський у коментарі NV Бізнес, причина збою — не хакерська атака. Проблема виникла з бек-офісною частиною застосунку, яка відповідає за доступ до бази клієнтів.
Гороховський додав, що відсотки за кредитами сьогодні не стягуватимуть.
5 липня РНБО занесла до санкційного списку компанію EXANTE, яка була брокером у застосунку для інвестицій mono invest.
Крім клієнтів monobank, з проблемою блокування коштів в EXANTE зіткнулися клієнти й інших українських фінансових посередників.