Шмигаль відреагував на наміри Польщі блокувати експорт українського зерна
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав "недружнім та популістським" кроком плани Польщі блокувати експорт українського зерна, повідомляє Європейська правда.
Про це Шмигаль заявив у своєму Twitter в четвер 20 липня.
Шмигаль підкреслив, що Росія зірвала зернову ініціативу, знищує інфраструктуру чорноморських портів, вкотре провокує світову продовольчу кризу.
У цей критичний час Польща, за словами глави уряду, має намір і далі блокувати експорт українського зерна в ЄС.
"Це недружній і популістський крок, який сильно вдарить по світовій продовольчій безпеці й економіці України. Закликаємо партнерів та Європейську комісію забезпечити безперешкодний експорт українського продовольства в ЄС", – зазначив Шмигаль.
Це солідарність не лише з Україною, але і зі світом, який потребує українського зерна, підкреслив прем’єр-міністр.
Напередодні польський прем'єр Матеуш Моравецький пригрозив не відкривати кордон з Україною для зернових продуктів після 15 вересня.
Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у відповідь розкритикувала погрози польської влади закрити кордон для українського зерна.