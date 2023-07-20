Канада ввела нові санкції проти Росії: хто потрапив до списку
Уряд Канади ввів нові санкції проти осіб та компаній, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє прес-служба уряду Канади.
Так, до списку санкцій потрапили 21 організація та 20 фізичних осіб. Серед іншого, під канадськими санкціями опинилися:
- Російська Весна;
- АТ "Тінькофф Банк";
- ТЕЛЕ2;
- МТС;
- Мегафон;
- Яндекс Pay;
- Карта "Мир";
- Білайн;
- М-Фінанс;
- Московське міське козацьке товариство;
- Лахта Парк Преміум;
- Лахта Плаза;
- Лахта Парк;
- SMT-iLogic;
- Африка; Політологія;
- Хартія Зелене світло Москва;
- Хартія Грін Лайт;
- Девайс Консалтінг;
- Акціонерне товариство "Прайм Сек'юріті енд Девелопмент;
- ВАТ "Батьківщина";
- Банк "Точка".
Санкції проти Росії
Зазначимо, що Сполучені Штати, Великобританія, Австралія та Європейський союз регулярно запроваджують санкції проти Росії за її вторгнення в Україну.
Так, сьогодні Британія ввела санкції проти росіян, пов'язаних із ПВК "Вагнера".
Крім цього, ЄС продовжив санкції проти Росії, які були введені у відповідь на агресію в Україні. Вони діятимуть ще як мінімум шість місяців