США ввели нові санкції проти РФ: під обмеження потрапили банки і не тільки

Сполучені Штати Америки сьогодні, 20 липня, запровадили нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили банки, фізичні особи та промислові підприємства, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Хто потрапив під обмеження

США запровадили санкції проти радника з корпоративного розвитку компанії "Яндекс" Олексія Кудріна і гендиректора "Алроси" Павла Мариничева.

Також до списку потрапили т.в.о. губернатора Смоленської області Василь Анохін і заступник голови ФСБ Сергій Корольов.

Які підприємства потрапили до санкційного списку США

Вашнгтон вів обмеження проти "Тінькофф банку", банків "Солідарність" і "Юністрім".

Також до чорного списку потрапили "Климовський спеціалізований патронний завод", "Казанський Державний Казенний Пороховий Завод" , Конструкторське бюро "Арсенал" ім. Фрунзе.

Інші санкції

США ввели санкції проти 14 суден, приватних компаній, також під обмеження потрапила компанія з Киргизстану.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати готують санкції проти Киргизстану за допомогу Росії в обході низки економічних обмежень. Зокрема, країна постачає підсанкційне обладнання та електроніку.

Експорт Киргизстану до Росії стрімко зріс у 2022 році, збільшившись на 250% порівняно з попереднім роком до вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що уряд Канади сьогодні ввів нові санкції проти осіб та компаній, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом.