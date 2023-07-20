Націоналізація. НБУ ухвалив рішення вивести "Сенс Банк" з ринку
Національний банк України ухвалив рішення, яке дозволить передати "Сенс Банк" у власність держави. Його власниками є російські підсанкційні олігархи, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить брифінг голови НБУ Андрія Пишного.
За його словами, у НБУ ухвалили рішення вивести з ринку "Сенс Банк" і звернутися з пропозицією до Кабміну щодо участі держави у цій процедурі.
Він додав, що до такого рішення призвів той факт, що власники банку пов'язані з Росією та підтримують дії країни-агресора. Це завдає значних репутаційних ризиків і має суттєвий негативний вплив на діяльність банку.
При цьому у пресслужбі Нацбанку також уточнюють, що до такого рішення призвели й укази Володимира Зеленського щодо санкцій проти власників "Сенс Банку", які він підписав у жовтні 2022 року. Вони, зокрема, передбачають блокування активів.
"В умовах дії в Україні воєнного стану і з урахуванням поточного фінансового стану АТ "Сенс Банк" все вищеперелічене становить загрозу інтересам вкладників та інших кредиторів банку. У таких умовах відповідно до вимог закону України "Про банки та банківську діяльність" Національний банк зобов'язаний прийняти рішення про виведення системно важливого АТ "Сенс Банк" з ринку", - додали в НБУ.
Зазначимо, Пишний у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна розповів, що після переходу банку у власність держави частка держбанків в Україні зросте з 53% до 56%.
Що відомо про "Сенс Банк"
Нагадаємо, "Сенс Банк" - це колишній "Альфа-банк". Він став найбільшим в Україні банком, який належить підсанкційним особам, а саме - Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову.
Ще в березні 2023 року Нацбанк визнав ділову репутацію акціонерів "Сенс Банку" небездоганною та заборонив їм брати участь в управлінні банком.
А вже у травні Верховна рада ухвалила законопроект для націоналізації підприємства, який дозволяє передавати у власність держави банки, що належать підсанкційним особам.
Фрідман, Авен та Косогов не можуть продати свої акції, оскільки проти них запровадили західні обмеження.