ЄС запровадив нові санкції проти Ірану та Росії: подробиці

Європейський союз сьогодні, 20 липня, ввів нові санкції проти РФ та Ірану за його участь у війні проти України, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить сторінка Євроради.

Санкції проти Ірану

Рада ЄС встановила нову основу для обмежувальних заходів з огляду на військову підтримку Іраном агресивної війни Росії проти України.

Цей новий режим забороняє експорт з Європейського Союзу до Ірану компонентів, що використовуються під час будівництва та виробництва безпілотних літальних апаратів.

Він також передбачає обмеження на поїздки та заходи із заморожування активів, які можуть бути застосовані до осіб, відповідальних за підтримку та участь у програмі іранських БПЛА.

"Сьогодні Рада також ухвалила рішення включити шістьох іранців до списку двох уже наявних режимів санкцій за військову підтримку Іраном агресивної війни Росії проти України" , - йдеться у повідомленні.

Санкції проти Росії

ЄС ввів санкції проти командира 30-ї мотострілецької бригади Збройних сил Росії за широкомасштабні напади на цивільне населення.

Також ЄС також запровадив обмежувальні заходи щодо дванадцяти інших осіб і п'яти організацій, відповідальних за серйозні порушення прав людини в Росії.

"Заходи спрямовані на тих, хто зловживав технологією розпізнавання облич для масових довільних арештів у Росії, а також для політично вмотивованих рішень щодо опозиційних політиків, активістів-демократів і відвертих критиків Кремля Олексія Навального і Володимира Кара-Мурзи" , - йдеться у повідомленні.

Хто саме з росіян потрапив під обмеження

Обмеження запровадили проти директора ФСВП Аркадія Гостєва, заступника мера Москви Наталії Сергуніної, керівника Департаменту інформаційних технологій міста Москви Едуарда Лисенка та ГУВС у Москві.

Також під санкції потрапило керівництво ІК-6 у Володимирській області, де утримують Олексія Навального, - начальник колонії Дмитро Ножкін і троє його заступників: Юрій Фомін, Данило Синюхін і Анатолій Горшков.

Справа Кара-Мурзи

Після початку повномасштабного вторгнення російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза не виїхав з Росії. Навесні минулого року критика Путіна затримали у справі про "фейки". Пізніше проти нього відкрили ще дві кримінальні справи і звинуватили у "державній зраді".

Суд у Москві 17 квітня 2023 року виніс вирок опозиціонеру. Кара-Мурзу засудили до 25 років за ґратами за "фейки про російську армію".