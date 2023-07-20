Зеленський провів першу в історії розмову з прем’єром Ефіопії

Президент Володимир Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин телефонну розмову з прем'єр-міністром Ефіопії Абієм Ахмедом Алі. Вони обговорили "зернову угоду", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал президента.

Зеленський нагадав, що в межах Чорноморської зернової ініціативи Україна відправила до Ефіопії майже 300 тисяч тонн продовольства. Додатково ще 90 тисяч тонн зерна було відправлено в рамках інших ініціатив.

"Україна й досі готова залишатися гарантом світової продовольчої безпеки. А також зацікавлена розвивати двосторонні відносини з Ефіопією в галузях безпеки, цифровізації та в інших" , - заявив Зеленський.

Окрім цього було обговорено односторонній вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, незаконне блокування судноплавства, обстріли портової та енергетичної інфраструктури України.

Також було піднято питання підготовки до Глобального саміту миру. Зеленський запросив прем'єр-міністра Ефіопії відвідати Україну.

Президент вважає, що наразі необхідно створити майданчик для діалогу з країнами Африки: "Голос Ефіопії, Африканського Союзу, усієї Африки дуже важливий для нас".

Росія вийшла зі "зернової угоди"

Після виходу з "зернової угоди" країна-окупант заявила, що нібито вважатиме залученими до війни усі країни, під прапорами яких судна направлять до українських портів. Зокрема вона пообіцяла топити їх. Українське військове керівництво, зі свого боку, пригрозило аналогічними кроками проти Росії.