Ексголова Верховного Суду Князєв поки залишатиметься за гратами

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила у задоволенні скарги адвокатів колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва на продовження дії запобіжного заходу, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Апеляційна палата ВАКС погодилась з доводами прокурора та відмовила у задоволенні скарги на рішення ВАКС про продовження дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 75 млн грн.

Рішення ухвалено з окремою думкою одного з суддів колегії.

Рішення Апеляційної палати ВАКС набрало законної сили та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, строк дії запобіжного заходу – до 08.09.2023. У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків.

Як повідомляла "ДС", 15 травня стало відомо, що українські правоохоронці викрили корупційну схему, в якій брало участь керівництво Верховного Суду України. Йдеться про хабар у розмірі $2,7 млн голові ЗС Всеволоду Князєву. Князєву та його спільнику повідомлено про підозру у підкупі.

16 травня на позачерговому засіданні пленуму Верховного Суду судді висловили недовіру голові ЗС Всеволоду Князєву. Також було підтримано дострокове припинення повноважень глави суду Князєва.

18 травня ВАКС заарештував спільника Князєва до 13 липня, включаючи можливість виходу під заставу 80 млн грн.

Цього ж дня суд заарештував на два місяці (до 14 липня) Князєва із заставою у розмірі 107 млн 360 грн. Пізніше Апеляційна палата ВАКС знизила суму застави Князєву до 75 млн грн.

10 липня ВАКС продовжив дію запобіжного заходу Князєву до 8 вересня.