РосЗМІ: Аеродром у Рязанській області знову було атаковано безпілотником

РосЗМІ: Аеродром у Рязанській області знову було атаковано безпілотником
Фото: MAXAR

Російське ЗМІ повідомило, що в ніч на 20 липня летовище в Рязанській області РФ атакували за допомогою безпілотного літального апарату, – імовірно, йдеться про летовище "Дягилево", яке вже атакували в грудні 2022 року, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Telegram-канал "Baza".

За інформацією джерел "Бази", аеродром у Рязанській області атакували о 3 годині ночі 20 липня – у цей час було чути вибух.

Пізніше в районі стоянки літаків у Московському районі області виявили воронку діаметром 10 см і глибиною 1,5 см, що може бути наслідком вибуху.

"За попередніми даними, вибух міг бути здійснений за допомогою квадрокоптера, виготовленого кустарним способом", – пише Baza.

За її даними, пошкоджень і постраждалих немає.

Інші джерела про цей інцидент не повідомляють.

Як відомо, у Рязанській області РФ розташований військовий аеродром "Дягилево", де дислокується 43-й Центр бойового застосування і перенавчання льотного складу.

Передісторія:

  • 5 грудня 2022 року російські ЗМІ повідомили, що на аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше 3 людей, на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники.  
  • Міноборони РФ тоді заявило, що були атаковані аеродроми "Дягилево" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області, на яких розташовуються стратегічні бомбардувальники.

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