Очільник МВС назвав кількість загиблих від руйнування Каховської ГЕС
Внаслідок руйнування Каховської ГЕС на контрольованій урядом території загинула 31 людина, повідомляє Радіо Свобода.
Про це заявив очільник МВС Ігор Клименко.
"Що стосується загиблих: у нас на сьогодні загиблих 31 особа. 29 – це Херсонська область і два громадянина загинули в Миколаївській області".
Щодо матеріальних втрат, то, за словами міністра, остаточних підрахунок ще не завершений.
"Дуже важко за ці місяці порахувати, скільки ми втратили можливого врожаю, скільки ми втратили приватних господарств, а це і виноградники, і баштанні культури, які росли на цій території, скільки ми втратили можливостей по воді. Це велика проблема.
Вода відійшла на кілька кілометрів від берега Херсонського водосховища.. І на сьогодні я бачу основною проблемою – це доступ до води в подальшому для наших громадян".