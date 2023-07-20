МЗС Китаю про удар по Одесі: у генконсульстві вибило частину стіни і шибки

У Міністерстві закордонних справ Китаю підтвердили, що від удару по Одесі 20 липня постраждало й генеральне консульство Китаю, розташоване в центрі міста, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив речник МЗС КНР.

На запитання, чи справді в результаті удару росіян по Одесі ракетами й дронами 20 липня постраждало генеральне консульство Китаю в Одесі, речник МЗС відповів ствердно.

"Біля Генерального консульства Китаю в Одесі стався вибух. Вибуховою хвилею вибило частину поверхні стіни і шибки.

Співробітники консульства вже давно покинули приміщення, ніхто не постраждав".

Речник МЗС додав, що Китай уважно стежить за розвитком подій і підтримує зв'язок із зацікавленими сторонами.

"Ми вживатимемо всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки китайських установ та громадян в Україні" , – запевнив він.

Вночі 20 липня російські окупанти вдарили по центру Одеси, внаслідок чого сталися руйнування, виникла пожежа, одна людина загинула й щонайменше дві людини постраждали.

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російської ракетної атаки на Одесу вночі було пошкоджено будівлю генерального консульства Китаю в центрі міста.