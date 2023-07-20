Зеленський попросив Шмигаля розглянути заміну Ткаченка

Президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, повідомляє РБК-Україна.

Про це він заявив у своєму зверненні.

Як розповів президент, зі Шмигалемо було обговорено питання справедливості виділення бюджетних коштів.

"Я запропонував главі уряду два кроки. Перший: знайти позабюджетні кошти на проекти, які зараз дійсно потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. Другий: попросив прем'єр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України" , - сказав Зеленський.

Скандал із фільмами під час війни

Напередодні у ЗМІ розгорівся скандал щодо того, що Мінкульт виділяє на створення російськомовного продукту від компаній, які працювали на російський ринок, мільйони гривень.

Зокрема 7 червня Держпідприємством Іномовлення було проведено "мистецький конкурс" на фільми, серіали. Тоді переможцями стали компанії ТОВ "Український продакшн ХАБ" та ТОВ "КС Продакшн". Раніше їх засновники працювали на російський ринок та в російських проектах.

Окрім цього 10 мільйонів гривень було виділено телеканал "Дом" на новорічну комедію "Санаторій "Незабудка".