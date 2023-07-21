Україна, ймовірно, отримає F-16 до кінця року – Білий дім

США можуть передати Україні винищувачі F-16 до кінця цього року.﻿﻿ Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі в інтерв'ю телеканалу Fox News, повідомляє Українська правда.

"F-16 надійдуть в Україну, швидше за все, до кінця року. Але ми не вважаємо, що лише F-16 зможуть змінити ситуацію (на полі бою – ред.)" , – сказав він.

Кірбі додав, що зараз Україна потребує більше артилерійських снарядів.

Раніше повідомлялося, що група українських пілотів вже готується﻿ до початку навчань на винищувачах F-16, які розпочнуться наприкінці літа в Данії.