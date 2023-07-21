РФ не готується використовувати ядерну зброю в Україні – директор ЦРУ
Наразі Російська Федерація не веде підготовку до використання ядерної зброї в Україні. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс на брифінгу, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
"ЦРУ не бачить ознак підготовки Росії до використання ядерної зброї в Україні найближчими днями і тижнями", - заявив Берн під час виступу на безпековому форумі, організованому Аспенським інститутом.
Розмови в РФ про використання ядерної зброї
Після саміту НАТО у Вільнюсі, на якому було суттєво посилено підтримку України, російські офіційні особи почали знову говорити про використання ядерної зброї.
Так, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що надання винищувачів F-16 розглядатиметься Кремлем як "ядерна загроза", оскільки ці літаки здатні нести ядерні боєголовки. Водночас заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що посилення підтримки України з боку НАТО може призвести до Третьої світової.