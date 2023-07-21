Директор ЦРУ заявив, що залишається оптимістом щодо контрнаступу ЗСУ

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що залишається оптимістом щодо перспектив українського контрнаступу.﻿﻿ Про це Бернс заявив на форумі з питань безпеки в Аспені, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що оптимістичні оцінки щодо контрнаступу України Бернс зробив на основі даних розвідки, які він перевірив.

За словами директора ЦРУ, Росія страждає від деяких значних "структурних недоліків". Ці слабкі сторони включають низький моральний дух, погане командування та "безлад" серед політичного і військового керівництва, наголосив він.