КНДР погрожує ядерною зброєю через підводний човен США

Міністр оборони КНДР Кан Сун Нам заявив, що візит атомного підводного човна США до Південної Кореї може підпадати під юридичні умови для застосування його країною ядерної зброї, повідомляє Укрінформ.

"Хочу нагадати американським військовим, що постійне демонстративне розміщення елементів стратегічних сил США може підпадати під умови використання ядерної зброї, визначені в законі КНДР про політику щодо ядерних сил" , - сказав Кан.

Він підкреслив, що ядерна доктрина Північної Кореї дозволяє застосовувати ядерну зброю у випадках, коли країна зазнала ядерної атаки або якщо вважається, що застосування проти неї ядерної зброї є неминучим.

"Військові Сполучених Штатів повинні усвідомити, що їхні ядерні сили увійшли в надзвичайно небезпечні води" , - зазначив міністр.

У Північній Кореї торік ухвалили закон, яким фактично дозволили використання ядерної зброї для превентивного удару, якщо вважатимуть загрозу нападу безпосередньою і невідворотною.

За словами Кана, перше з 1981 року розгортання в Південній Кореї атомного підводного човна США створило найбільш неприховану і пряму ядерну загрозу для КНДР.

"Це свідчить про те, що сценарій ядерного нападу США на КНДР і його реалізація ввійшли до критичної стадії візуалізації та систематизації, а загроза військового зіткнення на Корейському півострові вийшла на поверхню як небезпечна реальність" , - сказав він, додавши, що Сполучені Штати і Південна Корея вийшли за "червону лінію".

"Я ще раз серйозно попереджаю США та групу військових гангстерів "Республіки Корея", які сміливо заявляють про "кінець режиму" в нашій країні: будь-яке використання їхньої військової сили проти КНДР буде їхнім найгіршим вибором, після якого вони не зможуть навіть думати про своє існування" , – застеріг очільник військового відомства.

Атомний підводний човен ВМС США USS Kentucky з балістичними ракетами класу "Огайо", здатними нести ядерні боєголовки, на борту зайшов до головної військово-морської бази Південної Кореї в місті Пусан у вівторок. Його місія пов’язана з виконанням американською стороною Вашингтонської декларації, підписаної президентами двох держав, згідно з якою США зобов’язалися захищати свого союзника з використанням усіх своїх можливостей, включаючи ядерну зброю.