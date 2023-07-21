Генштаб про настання ЗСУ: Є успіхи на трьох дільницях

Сили оборони продовжують наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Про це заявив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, повідомляє Ліга.net.

На напрямках Новоданилівка – Вербове, Новоданилівка – Роботине, Новодарівка – Приютне мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Скриншот: deepstatemap

Скриншот: deepstatemap

На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

На напрямках Оріхово-Василівка – Парасковіївка, Кліщіївка – Андріївка тривають важкі бої без зміни положень. Противник чинить потужний опір, активно застосовує резерви, зазнає величезних втрат.

Сили оборони продовжують також стримувати наступ російських військ на Купʼянському та Лиманському напрямках.

Російські окупанти намагались безуспішно наступати на Купʼянському напрямку, протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.