ЦРУ: Еліти в Москві виявляють тривогу через майбутнє РФ після бунта Пригожина

Російські еліти виявляють тривогу з приводу майбутнього РФ і подальших рішень президента Володимира Путіна, особливо після нетривалого заколоту ПВК "Вагнера", який застав Кремль зненацька. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, з посиланням на Politico, повідомляє РБК-Україна.

"Це (зміни в суспільстві – ред.) воскресило деякі глибші питання: про судження Путіна, про його відносність відстороненості від подій і навіть про його нерішучість" , - заявив Бернс.

За його словами, цілий день заколот, очолюваний Євгеном Пригожиним, був спрямований в основному проти міністра оборони Росії Сергія Шойгу і високопоставленого російського генерала Валерія Герасимова.

Але той факт, що сили Вагнера змогли безперешкодно перетнути значну частину Росії, став для Путіна великим ударом, як і відкрите обговорення корумпованості російської еліти.

"Я думаю, що багато в чому це виявило деякі істотні недоліки системи, яку побудував Путін. Навіть якщо не брати до уваги заколоту, вторгнення РФ в Україну показало багато слабкостей режиму" , - додав він.

Глава ЦРУ також зазначив, що Путін також, ймовірно, знайде спосіб помститися Пригожину і зрештою усунути його.

"Якби я був Пригожиним, я не звільнив би свого дегустатора" , - підсумував Бернс.

Нагадауємо, у червні лідер ПВК "Вагнера" звинуватив військових Міноборони РФ у тому, що вони вдарили по тилових таборах його найманців та оголосив про "марш справедливості". Його найманці зайшли до Ростова і вирушили штурмувати Москву, проте зупинилися не дійшовши 200 км до столиці.

Переворот закінчився після переговорів Пригожина з Лукашенком. Було вирішено відправити Пригожин та частину його найманців до Білорусі.