Розвідка Британії: у ПВК "Вагнера" загинули до 20 тисяч в’язнів

Британська розвідка припускає, що у лавах ПВК "Вагнер" у війні проти України за кілька місяців загинули до 20 тисяч завербованих в’язнів, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 21 липня.

Найближчими днями група Вагнера скоріш за все відпустить останніх із в’язнів-рекрутів, розповідає розвідка.

Схема набору новобранців у в’язницях мала найбільший розмах на початку 2023 року, тоді у рамках "Проєкту К" на службі були близько 40 тисяч осіб. Значна кількість в’язнів, втім, ймовірно і далі залишаться у ПВК "Вагнер" як контрактники.

"Тим часом російське Міноборони перебрало на себе "вагнерівське" джерело вербування у тюрмах" , – додає розвідка.

Аналітики відзначають, що завершення цієї схеми "Вагнера" – своєрідна "зміна епохи" в історії ПВК та у російсько-українській війні.