У ЗСУ розповіли деталі обстрілу агропідприємства на Одещині

Ракетні удари РФ по півдню України безпосередньо пов’язані із зерновою угодою. Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Ворог продовжує терор, що, безперечно, пов'язаний із зерновою угодою. Це досить передбачувано" , - сказала вона.

Гуменюк нагадала, що вночі ворог поцілив у агропідприємство на Одещині, де намагався знищити запаси зерна, а саме ангари із його збереженням, і підприємства, де зберігається сільськогосподарська техніка.

"Ворог атакував ракетами типу "Калібр", вивівши на чергування ракетоносій серед ночі, і спрямував ракети дуже складним курсом з використанням особливості рельєфу, водойми Чорне море" , - поінформувала речниця.

Вона наголосила, що висота польоту ракет була дуже низькою, що ускладнило їх виявлення, і тому майже одночасно із сигналом повітряної тривоги сталося влучання.

"Підступність ворога в тому, що удар був спрямований в дві хвилі: спочатку дві ракети, потім, фактично, коли розпочалась робота рятувальників, був завданий повторний удар з використанням такої ж тактики" , - розповіла Гуменюк.

За словами речниці, цілком імовірно, що російські війська випробовують нову тактику, "приміряючись до наступних атак, тому що, зрозуміло, вони на цьому не зупиняться".