У Франції заявили, що Китай надає військову підтримку Росії

Китай може надавати військову допомогу Росії у загарбницькій війні проти України. Про це, з посиланням на CNN, повідомляє РБК-Україна.

Радника президента Франції із зовнішньої політики Еммануеля Бонна запитали, чи бачив Захід докази того, що Китай якимось чином озброює Росію у війні в Україні.

"Так, є ознаки того, що вони роблять речі, які ми хотіли б, щоб вони не робили" , - сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи Китай постачає зброю, Бонн сказав: "Ну... військове обладнання... як нам відомо, він поставляє значні військові потужності в Росію".

Французькі офіційні особи відзначили CNN, що Бонн мав на увазі як технології подвійного призначення, так і нелетальну допомогу, таку як шоломи та бронежилети.

"Найбільше нам потрібно, щоб Китай утримався. Нам потрібно, щоб вони зрозуміли, що Україна - це конфлікт глобального масштабу і що ми не можемо запропонувати Україні програти з принципових міркувань, а також з міркувань, які є дуже оперативними. І те, що поставлено на карту для нас в Україні - це набагато більше, ніж, як ви знаєте, в Україні" , - сказав Бонн.

Він наголосив, що Китаю не слід постачати зброю та надавати економічну підтримку Росії.

Зв'язки Китаю та Росії

Китай став більш тісно підтримувати зв'язки з РФ після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, запроваджених США проти країни-агресора.

Китай і Росія поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, адже їхні стосунки з демократичними країнами стають все більш напруженими.

Зазначимо, що Штати неодноразово застерігали Китай від надання РФ допомоги у війні проти України або сприяння ухилянню від санкцій.

До того ж Китай має вплив на РФ. Зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг російського диктатора Володимира Путіна від ядерного удару по Україні.