Вибори у Британії: поточна ситуація у Консервативній та Лейбористській партіях

Правляча Консервативна партія Великобританії зазнала нищівної поразки в боротьбі за два безпечних місця в парламенті, та ледве уникла поразки в третьому конкурсі. Партія чинного прем’єра Ріші Сунака втратили раніше тверді позиції в окрузі Селбі й Ейнсті в північній Англії. Водночас їм вдалось втримати колишнє місце Бориса Джонсона. Але зазнали значного удару після того, як ліберал-демократи втратили свою більшість у 19 000 голосів у виборчому окрузі Somerton & Frome, з посиланням на The Times, повідомляє Дзеркало тижня.

Лейбористи сподівалися взяти верх в округах Аксбрідж і Саут-Русліп, які колишній прем'єр-міністр утримував з більшістю в 7210 голосів у 2019 році, але кандидату від Торі Стіву Таквеллу вдалося зберегти їх для Ріші Сунака.

Перемога консерваторів означає, що Сунак позбувся перспективи стати першим прем'єр-міністром з 1968 року, який програв у трьох проміжних виборах в один день.

Таквелл, який випередив свого конкурента від Лейбористської партії Денні Білза на 495 голосів, звинуватив екологічну політику мера Лондона щодо розширення зони з низьким рівнем викидів в тому, що Лейбористи не змогли здобути місця.

Кандидат від Лейбористської партії Кейр Махер отримав місце з більшістю понад 4000 голосів, цим самим скасувавши більшість, яку мали консерватори на останніх загальних виборах.

Перед оголошенням результатів лейбористи заявили, що це найширша більшість, яку партія скасувала на довиборах з часів Другої світової війни.

Консерватори VS Лейбористи

Консервативна та Лейбористська партії є двома основними у Великій Британії.

Консерватори історично вона виступали за протекціонізм (обмеження імпорту з інших країн), але згодом прийняли ліберальну економічну політику на користь вільних ринків. Партія має різні підходи щодо Європейського Союзу(ЄС), з євроскептичними фракціями всередині. В оборонній політиці віддає перевагу сильному військовому потенціалу, включаючи незалежну програму ядерної зброї та прихильність щодо членства в НАТО.

З 1920-х років головним суперником консерваторів стала Лейбористська партія, а політичне суперництво консерваторів і лейбористів сформувало сучасну британську політику останнього століття. Лейбористи перебувають в лівоцентристській частині політичного спектру. Виросла з профспілкового руху і соціалістичних партій 19 століття.