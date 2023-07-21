У Запорізькій області через нічний обстріл загинули 4 людей – ОВА

Внаслідок обстрілу об'єкта інфраструктури в Запорізькій області загинули четверо людей, ще двоє осіб дістали поранення. Про це заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, повідомляє Українська правда.

"В наслідок удару по об'єкту інфраструктури Пологівського району військовослужбовцями РФ загинули чотири працівники віком 29, 30, 33 та 43 років, ще двох поранених направлено до лікувального закладу" , – повідомив він.

Всього за минулу добу ворог здійснив 80 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області.

63 артилерійських обстрілів зазнали Гуляйполе, Левадне, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Малинівка, Червоне, Щербаки, Степногірськ, П'ятихатки та інші прифронтові села. Крім цього зафіксовано 10 ударів з РСЗВ по Новодарівці, 6 авіаційних ударів по П'ятихатках, Оріхову та Малій Токмачці, а також атака БПЛА по Лобковому.

Надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків громадян та об’єктів інфраструктури.